OM eist werkstraf voor verhuurder 'hennepwoningen'

Een 66-jarige man uit Bellingwolde moet voor verhuren van huizen in Vlagtwedde waarin hennep werd geteeld een werkstraf van 120 uur uitvoeren. Dat heeft het Openbaar Ministerie geëist.

Naast de werkstraf moet de man, zo vindt de officier, een maand celstraf opgelegd krijgen, maar deze moet geheel voorwaardelijk zijn.

Honderden hennepplanten

De Bellingwolder verhuurde de woningen op een park in Vlagtwedde. Na een melding over een sterke hennepgeur trof de politie op zes april 2016 ruim 900 hennepplanten aan. De planten waren verdeeld over de drie huisjes die de Bellingwolder verhuurde. De zolders van de woningen stonden vol met hennepplanten

'Een reukprobleem'

De Bellingwolder vroeg niet naar ID-bewijzen als nieuwe huurders een huisje wilden betrekken. Ook ontving hij de huur van de woningen in contanten. Op de vraag wat de man deed om te controleren of in zijn huizen geen rare dingen gebeurden, zei de man: 'Ik stiefel niet een huisje binnen om te kijken wat daar boven gebeurd.' Hij ontkende iets van de hennepteelt te weten. Dat kon hij niet ruiken. 'Ik heb een reukprobleem', zei hij.



Toezicht

Getuigen verklaarden veel beweging te zien tussen de drie verhuurde huisjes. De officier van justitie vindt dat de Bellingwolder niet voldoende heeft toegezien op wat er in de woningen gebeurde. 'Contant geld, niets geroken, geen woningcontroles, het is me te makkelijk allemaal.'



Meer verdachten

Vijf verdachten moesten vandaag terecht staan voor de hennepteelt. Alleen de Bellingwolder verscheen, zonder advocaat. Tegen twee andere verdachten van 37 en 29 jaar eiste de officier twee en vier maanden onvoorwaardelijke celstraf.

De overige twee verdachten, waaronder een Zweed, kunnen hun strafzaak later tegemoet zien. Over twee weken doet de rechter uitspraak.