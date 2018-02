Waar wonen de meeste motorrijders van onze provincie?

Inwoners van de voormalige gemeente Slochteren (nu opgegaan in Midden-Groningen) hebben relatief gezien het vaakst een motorrijbewijs. Van elke duizend inwoners hebben er 159 een pasje om op een tweewieler te rijden.

Slochteren wordt op korte afstand gevolgd door de voormalige gemeente Bellingwedde, tegenwoordig Westerwolde, met 152 op de 1000. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

50-plussers

In grote steden hebben juist relatief weinig mensen een motorrijbewijs. Dat is een landelijke trend, maar geldt ook voor Groningen. In de gemeente Groningen zijn de minste inwoners met een motorcertificaat: 66 op de 1000.

Het bezit van een motorrijbewijs is de afgelopen vier jaar vooral onder 50-plussers gegroeid. In totaal mochten begin dit jaar ruim 647.000 mensen een motor besturen.