Paas: 'Minister Wiebes is zo'n beetje onze stamgast geworden'

'Volgens mij moet je ver terug in de geschiedenis om te zien dat er twee ministers in de kamer van de Groningse Gedeputeerde Staten zitten.' Dat zegt commissaris der Koning René Paas na het bezoek van ministers Wiebes en Ollongren.

De ministers van Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken waren maandag gezamenlijk in Groningen voor een gesprek over de gaswinningsproblemen.

Stamgast

'Wiebes is zo'n beetje onze stamgast geworden', lacht Paas. 'Hij is hier zo vaak dat het niet meer opvalt.' De commissaris vertelt dat een Groningse delegatie om de week urenlang met de minister van EZ praat.

'Ruim drie weken geleden hebben we een schadeprotocol gepresenteerd, maar dat was niet meer dan veertien kantjes juridisch proza. We hebben bijvoorbeeld nog geen organisatie die alles uit gaat voeren, we willen weten hoe Groningers net zo veilig worden als alle andere Nederlanders en we moeten de vraag beantwoorden hoe Groningen weer perspectief krijgt. Het is dus allemaal nog lang niet geregeld.'

Concentreren op Groningen

Paas vindt het wel bijzonder dat Wiebes een deel van zijn portefeuille heeft overgedragen om meer tijd te kunnen besteden aan Groningen. Wiebes hield zich ook bezig met de overgang naar duurzame energie, maar die taak heeft hij overgedragen aan zijn staatssecretaris Mona Keijzer.

