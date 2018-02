Geheimzinnige verdwijning opnieuw voor de rechter

De zaak rond de verdwijning van Ilham Benchelh uit Siddeburen dient dinsdag opnieuw voor de rechtbank in Groningen. De 36-jarige vrouw is spoorloos sinds 10 januari 2010.

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de vrouw is vermoord. De echtgenoot van Benchelh, de inmiddels 70-jarige Kasem M., is verdachte. Maar na acht jaar is er nog geen stoffelijk overschot gevonden. De afgelopen jaren is er op tal van plekken tevergeefs gezocht naar het lichaam van de Marokkaanse vrouw, moeder van een destijds veertien maanden oude peuter.

Gebrek aan bewijs

M. vertrok twee jaar na de verdwijning van zijn 26 jaar jongere echtgenote naar Marokko. Hij woont daar nog steeds en ontkent betrokken te zijn bij de verdwijning van zijn vrouw. In 2010 zat M. ruim acht maanden in voorarrest, maar hij werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Wel behield de man de status van verdachte.

Nieuw onderzoek

Nu is er aanvullend onderzoek gedaan naar bloedsporen in de slaapkamer van het stel en zijn de moeder van Benchelh en de huisarts van het echtpaar opnieuw gehoord. Ook zijn tal van scenario's onderzocht, waaronder een vrijwillige verdwijning, zelfdoding, een ongeluk of een natuurlijke dood.

Paspoort ingenomen

M. was op eerdere zittingen niet aanwezig. De autoriteiten van Marokko hebben zijn paspoort ingenomen. Volgens de advocaat van M., Fred Kappelhof, is dat gebeurd omdat zijn cliënt verdachte is in een moordzaak waarbij een Marokkaanse betrokken is. Volgens Kappelhof is het van essentieel belang dat zijn cliënt bij de inhoudelijke zitting aanwezig kan zijn. Hij legt daarvoor de bal bij het OM.

Dat het OM zeven scenario's heeft bestudeerd, wil niet zeggen dat mijn cliënt alle schijn tegen heeft Fred Kappelhof - advocaat Kasem M.

Zaak beëindigen

Ook stelt Kappelhof dat er sinds 2010 in de kern van de zaak niet veel is veranderd. Hij vindt dat er te weinig bewijs is om zijn cliënt te vervolgen. In 2015 heeft hij de rechtbank verzocht om te zaak te beëindigen. Dit, om er in elk geval voor te zorgen dat M. niet meer als verdachte werd aangemerkt. Dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen.

De rechtbank gaf daarop het OM de mogelijkheid nader onderzoek te verrichten. Dat heeft volgens Kappelhof niet veel nieuwe feiten opgeleverd. 'Dat het OM zeven scenario's heeft bestudeerd, wil niet zeggen dat mijn cliënt alle schijn tegen heeft.'

'Gewoon onschuldig'

Het dossier is volgens de raadsman niet anders dan in 2010. Sterker nog: het bewijs dat M. betrokken is bij de verdwijning, is na jaren nog niet geleverd. 'Dan is het aannemelijk dat mijn cliënt gewoon onschuldig is.'

Tijdens de regiezitting die dinsdag dient, moet duidelijk worden of de zaak voldoende gereed is voor de inhoudelijke behandeling.

Opmerkelijkheden

De zaak Benchelh bestaat uit een aantal opmerkelijkheden. Op het logeerbed is bloed aangetroffen. Verder stonden de maten van Benchelh op een papier en was een grote hoeveelheid vuilniszakken gekocht. Eén rol van twaalf vuilniszakkenzakken was verdwenen. De dag na de verdwijning van Benchelh, bestelde M. een nieuwe matras. Ook waren de haren van zijn vrouw afgeknipt. Haar paardenstaart lag in een prullenbak in de woning. Doeken met bloedsporen werden aangetroffen in een afvalbak in Appingedam, ruim tien kilometer van het huis van het stel vandaan.

Scheiden

De omstandigheden waaronder Benchelh verdween, waren in eerste instantie voor de politie geen reden tot groot alarm. De vrouw wilde scheiden van haar echtgenoot en had daarvoor afspraken gemaakt. Bij vriendinnen van Benchelh rezen echter al snel vragen rond haar verdwijning. Vervolgens meenden ook rechercheurs dat het niet ging om een standaard geval van weglopen.

Zo werd pas vier dagen later door M. aangifte gedaan van de vermissing en was zij die zondagavond om half tien bij een temperatuur van -10 op blote voeten en zonder haar kleine kind vertrokken.

Niet uniek

Moordzaken zonder lijk zijn niet uniek. De rechtbank in Groningen veroordeelde in 2013 Cafer G. voor de doodslag op Michel Vrieze. Het lichaam van Vrieze, die in april 2010 spoorloos verdween, werd nooit gevonden. G. was de huisgenoot van het slachtoffer. In hoger beroep werd tegen G. nog twaalf jaar cel geëist. G. werd afgelopen december door het Hof vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs.

