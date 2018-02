Nieuwe uitbater moet voorkomen dat theeschenkerij een 'krokettentent' wordt

'Onze belangrijkste eis was dat het geen krokettentent zou worden. Wij doen alles biologisch en we zochten iemand die zelf eten wil maken met ingrediënten uit de regio. En dat is gelukt.'

Voorzitter Mia de Jong van stichting Domies Toen in Pieterburen is blij. De theeschenkerij in de tuin krijgt een commerciële uitbater. Het gaat om Inez en Nicolaas Geenen, die ook de voormalige hervormde kerk in Klein Wetsinge exploiteren.

Vrijwilligers

De theeschenkerij werd tot nu toe gerund door vrijwilligers. De Jong: 'Vooral het laatste jaar werd de groep vrijwilligers steeds kleiner en vroegen we wel heel veel van de mensen. We waren ook al een dag minder open dan we eigenlijk wilden.'

De stoute schoenen

En dus ging de stichting Domies Toen op zoek naar een uitbater. 'We wilden niet zomaar een ondernemer, maar iemand met plannen die passen bij het karakter van de tuin. Een paar van onze mensen waren in Klein Wetsinge geweest en het is daar prachtig. Toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken...'

De kans bestaat dat een deel van de vrijwilligers voor het echtpaar Geenen gaat werken. 'De andere vrijwilligers kunnen we heel goed gebruiken in onze tuin', besluit De Jong.

