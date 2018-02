Deel dit artikel:











Piet Paulusma: volgende week schaatsen uit het vet (Foto: Archief JK Beeld)

De schaatsen kunnen volgende week uit het vet. Dat zegt onze weerman Piet Paulusma. Deze week is het 's nachts nog lichte vorst en over dag een paar graden boven nul. Maar na het weekend valt Koning Winter echt binnen met in de nacht strenge vorst.

Het koufront valt in de nacht van zondag op maandag ons land binnen. De kou is afkomstig vanuit Rusland. Overdag komen de temperaturen ook niet meer boven nul. Volgens Piet kan de vorstperiode tot in maart aanhouden. Achttien graden onder nul Het winterrecord van eind februari stamt nu nog uit 1956. Op 23 februari van dat jaar was het achttien graden onder nul. Tien dagen eerder was toen de Elfstedentocht al geschaatst.