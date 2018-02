1 op 3 fietsers Groningen en Oldambt voelt zich onveilig

Ongeveer 1 op de 3 fietsers in de gemeenten Groningen en Oldambt voelt zich niet veilig op de fiets in het verkeer.

Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Die ondervroeg 22.000 leden in 28 gemeenten, waarvan Groningen en Oldambt de onderzochte Groningse gemeenten zijn.

Wel roemen Groningers de bereikbaarheid per fiets. 90 procent van de ondervraagden is daar tevreden over. In Oldambt is dat 86 procent.

Zes thema's

In totaal onderzocht ANWB zes thema's op het gebied van verkeer en bereikbaarheid. Dat doet de ANWB in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Andere thema's zijn onder meer elektrisch rijden, groenvoorziening en parkeertarieven.

Kritiek op parkeertarieven

Een kwart van de Groningers vindt dat de stad niet goed bereikbaar is per auto. Dat is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 19 procent. Ook de parkeertarieven in Groningen stuiten op kritiek: 68 procent vindt die te hoog.

Oldambt slecht bereikbaar met trein

Op het gebied van automobilisten scoort Oldambt beter. 82 procent van de bestuurders is er tevreden en 54 procent is blij met het gratis parkeren in de omgeving. Wel scoort de gemeente matig op de bereikbaarheid per trein. Slechts 43 procent zegt daarover tevreden te zijn, tegenover een landelijk gemiddelde van 62 procent.

Positief en negatief over groen

Verder blijkt dat inwoners van Groningen bovengemiddeld tevreden zijn over het groen in de gemeente. Vooral het aantal parken en de faciliteiten worden positief beoordeeld. In Oldambt zit dat juist onder het gemiddelde, net als het oordeel over het onderhoud van de groenvoorzieningen.

Bekijk hier de resultaten in PDF's:

- Gemeente Groningen

- Gemeente Oldambt

