FC Groningen neemt afscheid van hoofd jeugdopleidingen

Dekker tekent in 2016 bij FC Groningen (Foto: Caspar Dekker/Twitter)

FC Groningen en Caspar Dekker gaan na de zomer uit elkaar. Dekker is sinds 2016 hoofd jeugdopleidingen van de club, maar FC Groningen is op zoek naar een 'ander type persoon'.

Dekker kwam in 2016 over van de jeugdopleiding van AZ en volgde Paul Raveneau op. Hij laat in een persbericht van FC Groningen weten het besluit te respecteren, maar ook te betreuren.

Nieuwe denkers

Dekker werkte nauw samen met Gerard Kemkers en samen gaven ze sturing en richting aan het opleidingstraject van FC Groningen. Kemkers heeft binnenkort een gesprek met de club over zijn toekomst. Samen stonden ze bekend als 'de nieuwe denkers' binnen FC Groningen.

FC Groningen is niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- Revolutie in de Euroborg: FC Groningen gooit het roer drastisch om

- FC Groningen stelt nieuw hoofd opleiding aan