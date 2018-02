Deel dit artikel:











Kinderen krijgen natte voeten bij tewaterlating 'robuuste viking' (Foto: Dennis Venema)

Altijd weer spannend en en altijd weer leuk om in het echt te zien. Een tewaterlating van een nieuw schip in het Winschoterdiep. En zoals altijd zijn er weer mensen die de voeten niet droog houden. Dinsdagmorgen was het raak bij de tewaterlating van de Arklow Viking.

Een schip in de serie van tien coasters (minibulkers) die op de werf van Royal Bodewes in Hoogezand worden gebouwd voor rederij Arklow. Het 'Vikingschip' ging Koninklijk te water. Leerlingen van de Hoogezandster basisschool het Ruimteschip en een stel stadswachten liepen door de enorme boeggolf die over de kade spoelde, natte voeten op.