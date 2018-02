Rondje Groningen: Hoe moet de versterking dan wél worden aangepakt?

Leuke, interessante, grappige of opvallende berichten die we tegenkomen op social media zetten we doordeweeks om 21.00 uur op een rij in Rondje Groningen. Deze keer: bevingspoëzie.

1) 'Ik vind het super, super!'

Jan Schulting, oud-trainer van Veendam, is dolgelukkig met de bronzen medaille die zijn shorttrackende dochter Suzanne met de relayploeg won bij de Olympische Spelen. Voor de camera van Omrop Fryslân pinkt hij een traantje weg. Suzanne Schulting is ook een beetje van 'ons'; want geboren in Stad.

2) Hoe moet de versterking dan wél worden aangepakt?

Bij het aardbevingsbestendig maken van Groningen wordt vooral veel geld verbrand, luidt de kop van een nieuw achtergrondartikel van Follow the Money. Ook dit artikel geschreven door Sam Gerrits biedt een ontluisterende kijk op het grotere versterkingsplaatje. Daarbij constateert hij ook: het is vreemd om te willen versterken, als slopen en nieuw bouwen net zo duur of zelfs goedkoper is.

'Als het doorgaat zoals Alders het gepland heeft, zijn we aan het eind van de rit een kleine 8 miljard euro verder aan een betimmering die door veertien woningbouwcorporaties ongewenst is. Dat is net zo duur als de aanleg van de gehele Deltawerken.'



'De Groningers pikken dit halfslachtige gedoe niet langer — en terecht. Twaalf Groninger gemeenten zijn al naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken gestapt voor een Groninger Deltaplan. Dat noemen ze niet voor niets zo.´

3) Primeur: nieuwe single Wat Aans!

Zomaar een primeur via Twitter: Wat Aans! komt met een nieuwe single: Batterij. 'Rond 1 april, en dat is geen grap', bevestigt Fieze Rik. Als je fervent luisteraar bent van de nummers van de Groningse rapgroep, weet je wellicht wat de heren met 'Batterij' bedoelen... #LegHemAanMienKoabel



4) Oh ja, hier staan we

Dit inkijkje van de Grote Markt naar het Waagplein (links) en de noordwand (rechts) kunnen veel Stadjers dromen, vermoeden we. Toch moesten we even twee keer kijken naar deze foto van Eddy Dijksterhuis, met dit felle licht.

En ach, als we dan toch fraaie plaaten van Stad meenemen:

5) Opbrengst voor Stut en Steun

Initiatiefneemster Maartje ter Veen, die 10.0000 fakkelbuttons wil slijten, heeft haar goede-aardbevingsdoel gevonden: de stichting Stut en Steun.

6) Lange wedstrijd

FC-directeur Hans Nijland verwacht of een enorm lange, ronduit slepende, of gewoon een lekkere lunchwedstrijd tegen NAC vrijdag.

7) Luchtje scheppen, the hard way

Frances heeft het goed met Vindicat voor en heeft een idee hoe de putlucht uit het pand kan ontsnappen.

8) De stress was te groot

Verklaart Wandelen Met War op Twitter de oorlog? Het is hoe dan ook een krachtig gedicht.

9) Herkenbaar?

En typisch Gronings... of toch niet?

