Lopend Vuur: Fietsers hebben onveiligheid ook aan zichzelf te wijten

Ongeveer een derde van de fietsers in de gemeenten Groningen en Oldambt voelt zich niet veilig op de fiets in het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB.

In de stad Groningen is veel te doen om het fietsverkeer. Zo kregen fietsers vorig najaar voorrang op auto's op de Eikenlaan. Binnen korte tijd vonden meerdere ongelukken plaats. Daarna draaide de gemeente de voorrang voor fietsers weer terug. Op andere punten in de stad wordt ook gekeken of kruisingen waar fietsers en auto's elkaar tegenkomen, veiliger kunnen. Zo werd in december een fietsrotonde onthuld.

En de fietsers zelf dan?

Maar is de onveiligheid die fietsers ervaren, ook niet aan fietsers zelf te wijten? Omdat ze bijvoorbeeld hun hand niet uitsteken voor het afslaan? Zich tussen het andere verkeer wringen bij afslagen en kruispunten? Of omdat ze zonder licht fietsen?

