Verhuizing OOG van 'oude meuk' Akkerstraat naar Zernike kampt met tegenslag

De verhuizing van stadszender OOG verloopt nog niet helemaal op rolletjes. Na 25 jaar verlaat OOG het pand aan de Akkerstraat en betrekt ze een nieuw onderkomen bij de Hanzehogeschool op het Zerniketerrein aan de rand van de Stad.

Maar de nieuwe studio is nog lang niet klaar. Komende vrijdag zou vanaf 18.00 uur uit worden gezonden vanaf Zernike. OOG-directeur Evert Janse vreest alleen dat dat niet gehaald wordt.

'We hadden wat tegenslag. We zijn nog druk aan het bouwen en het schiet nu ook flink op, maar of het gaat lukken is nog maar de vraag. Gelukkig hebben we uitloop tot 1 maart want dan kunnen we nog uitzenden vanuit de Akkerstraat'.

Sterk verouderd

De studio aan de Akkerstraat is na een kwart eeuw sterk verouderd. Janse: 'Het had wel uitstraling maar binnen is het oude meuk waar je eigenlijk niet meer kan werken'.

In de nieuwe studio zoekt OOG samenwerking met de Hanzehogeschool. De programmering blijft nagenoeg hetzelfde.