Rechters mogelijk naar Marokko voor mysterieuze verdwijningszaak

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de geheimzinnige verdwijning van Ilham Benchelh uit Siddeburen vindt mogelijk in Marokko plaats. De datum is voorlopig vastgesteld op 8 november.

De 36-jarige Benchelh wordt sinds 2010 vermist. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de vrouw is vermoord, maar er is nooit een stoffelijk overschot gevonden.

Verdachte echtgenoot

De echtgenoot van Ilham, de 70-jarige Kasem M., is verdachte in deze zaak. Hij is enkele jaren geleden naar Marokko vertrokken. Omdat de in Marokko woonachtige moeder van Benchelh aangifte heeft gedaan van vermissing van haar dochter, is het paspoort van M. in beslag genomen. Hij kan dus niet naar Nederland komen om zijn zaak bij te wonen en dat wil hij wel graag.

De rechter-commissaris heeft de Marokkaanse autoriteiten vorige maand gevraagd om M. te voorzien van een tijdelijk paspoort, maar dat is nog niet gebeurd. Er is overigens geen bewijs van de inbeslagname van het paspoort. 'Het is een zeer moeizaam proces', zegt officier van justitie Corine Fahner.

Videoverbinding?

Er is gesproken over een videoverbinding met Marokko, maar daar is de advocaat van M. geen voorstander van. Raadsman Fred Kappelhof: 'Als het om een bekeuring gaat, oké, maar in zo'n zaak is het voor M. beter live tegenover de rechters zijn woord te doen en vragen te beantwoorden'.

Afreizen naar Marokko

Volgens Kappelhof is M. nieuwsgierig naar het verloop van de zaak en belt hij zo eens per vier weken met hem. 'Hij wil niet van het standpunt afwijken om bij de zitting aanwezig te zijn', aldus de raadsman. Daarom werd ook voorgesteld om de strafzaak naar Marokko te verplaatsen. 'Dan zouden we met zijn allen naar Marokko moeten afreizen', stelt officier van justitie Fahner. 'Dat is wel de minst makkelijke variant', aldus de rechter.

De Marokkaanse autoriteiten hebben verzocht ver van tevoren een zittingsdatum door te geven en dat is nu gebeurd. 'Toch kan het nog maanden duren voordat we iets horen', zegt Fahner.

Een korte tussenzitting na de zomer moet meer duidelijkheid verschaffen over de voortgang in deze zaak.

