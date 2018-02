Gesprek met de dokter? Neem het op! (update)

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal wijst patiënten voortaan nadrukkelijk op de mogelijkheid gesprekken met hun arts op te nemen. Zo kunnen ze het gesprek naderhand nog eens beluisteren, als ze dat willen.

Alles onthouden wat de arts tijdens een consult vertelt, is lastig. Door het gesprek op te nemen met (bijvoorbeeld) de mobiele telefoon, houdt de patiënt meer grip op haar situatie, zegt de Treant Zorggroep. Naast het Refaja Ziekenhuis geldt de oproep voor gespreksopname ook voor de ziekenhuizen van Treant in Emmen en Hoogeveen.

Artsenfederatie

Met het expliciet vermelden van de mogelijkheid om geluidsopnamen te maken, volgt de Treant Zorggroep de richtlijn die artsenfederatie KNMG afgelopen najaar uitvaardigde. De patiënt mag de opname alleen maken voor eigen gebruik. Publicatie is niet toegestaan.

Martini Ziekenhuis

Dat patiënten gesprekken met zorgverleners mogen opnemen, is niet nieuw. In het Martini Ziekenhuis in Groningen bestaat de mogelijkheid al langer. Maar met één verschil: de patiënt moet er wel zelf om vragen, zegt woordvoerder Joske Kluver.

'Daarnaast legt de arts informatiekaartjes op tafel, waarop staat dat patiënten eventueel opnames van het gesprek mogen maken. Maar we gaan niet zo ver dat we bij elk consult de patiënt er expliciet op wijzen.'

Het is wel handig als de patiënt het even meldt Rogier Brink - OZG

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Hetzelfde verhaal geldt voor het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Woordvoerder Rogier Brink: 'Het gebeurt zo nu en dan al dat patiënten opnames maken. Zolang het voor eigen gebruik is, vinden wij dat prima. Het is wel handig als de patiënt dit even meldt'.

Ook de artsen van het OZG hebben informatiekaarten die ze op tafel kunnen zetten. 'Of ze dat ook doen, is aan de arts zelf. Dat is niet verplicht.'

UMCG

Het UMCG meldt eveneens niet actief aan patiënten dat zij gesprekken mogen opnemen. 'Het is een recht van de patiënt, zolang het maar voor eigen gebruik is', aldus woordvoerder Joost Wessels.

Hij kijkt met belangstelling naar het initiatief van Treant. 'Ik vind het keurig dat zij dit doen. Wij doen dat nu niet. Nog niet.'