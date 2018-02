FC Groningen wil dezelfde koers blijven varen, liefst met Kemkers

FC Groningen wil graag door met Gerard Kemkers, de 'manager topsport en talentontwikkeling'. Dat laten zowel algemeen directeur Hans Nijland als technisch manager Ron Jans weten.

Dinsdag maakte de club bekend niet verder te gaan met hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker. Dekker en Kemkers hebben een belangrijke taak in het vormgeven van de jeugdopleiding. Kemkers wordt wel graag binnenboord gehouden en is op dit moment in gesprek met de club over zijn aflopende contract en zijn toekomst binnen FC Groningen.

'Steeds minder zeggen'

Waarom de club met de ene helft van het duo stopt, wil Jans niet zeggen. 'Alles staat in ons persbericht. Ik heb de laatste tijd geleerd steeds minder te zeggen. Caspar heeft het goed gedaan maar we zijn op zoek naar iets anders. Ik richt me nu op NAC-thuis, komende vrijdag.'

Revolutie

Een paar jaar geleden koos FC Groningen voor een verandering binnen de club. Er werd ingezet op de jeugdopleiding, meer gebruik van data en wetenschap en de invoering van de topsportmentaliteit.

Kemkers, Dekker, maar bijvoorbeeld ook inspanningsfysioloog Robbert de Groot zijn in die periode als 'nieuwe denkers' naar FC Groningen gehaald en hebben een belangrijke rol in die nieuwe stroming.

'Nieuwe stroming'

Het niet verlengen met Dekker wil volgens Jans niet zeggen dat FC Groningen nu voor een andere koers kiest. 'Ik wil ook helemaal niet van een nieuwe stroming spreken. Ik wil van één FC Groningen-stroming spreken. Inhoudelijk willen we daar mee door. En Kemkers houden we daar graag bij.'

Steeds meer taken voor Jans

Of Kemkers blijft of niet, zijn takenpakket verandert wel. De jeugdopleiding was eerst zijn verantwoordelijkheid, maar valt nu onder die van Jans. 'Ik was al verantwoordelijk voor de scouting, de technische staf en de selectie van het eerste elftal, maar daar komt nu dit dus nog bij', geeft Jans zelf aan.

Directeur Nijland bevestigt dat en wijst op nóg meer verantwoordelijkheid voor Jans: 'Ron en Gerard zullen ook de gesprekken voeren over de toekomst van Gerard. Maar binnen de structuur is het nu nog zo dat Gerard verantwoordelijkheid moet afleggen aan de directie, dus aan mij (en Robbert Klaver, red.)'.

'We zijn aan het kijken of we dat ook kunnen veranderen en die verantwoordelijkheid ook bij Ron Jans kunnen leggen', aldus Nijland.

'Machtsstrijd'

Of Ron Jans steeds meer naar zich toe trekt? 'Nee, absoluut niet. Ik lees dingen als een machtsstrijd binnen de club en dergelijke. Dat is totaal niet het geval', zegt Nijland. 'Alles wat met voetbal te maken heeft, moet onder onze voetbaltechnische man vallen. En dat is Ron. Die structuur hadden we in onze succesvolle periode bij de club ook en dat moet nu ook weer zo zijn.'

Of Gerard Kemkers zelf ook door wil bij FC Groningen is niet bekend. Hij is niet bereikbaar voor commentaar.

