Gans zit vast in ijs en rukt eigen poot af (Foto: Jeroen Bos/112groningen)

Een gans heeft zijn eigen poot afgerukt toen hij vast zat in het ijs van het Oldambtmeer. De vogel was vastgevroren in het water van Blauwestad ter hoogte van de Nieuweweg bij Ekamp.

Voorbijgangers hadden het gezien en waarschuwden de Dierambulance. Die waarschuwde weer de brandweer. Toen die onderweg was, heeft de Canadese gans zichzelf bevrijd uit zijn benarde positie maar dat ging wel ten koste van zijn poot. De gewonde vogel klom op de wal. De brandweer wist haar te vangen en bracht de gans over naar het dierenasiel in Winschoten.