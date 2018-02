Kees Vlietstra is de nieuwe coach van gedegradeerd Nic.

Kees Vlietstra wordt met ingang van het volgende seizoen de nieuwe coach van Nic. Het bestuur van de korfbalclub heeft dat bekendgemaakt.

Er is een 'mondelinge principeovereenkomst' voor twee jaar afgesloten. Vlietstra heeft aangegeven dat zijn werk bij de korfbalbond KNKV, inclusief zijn bondscoachschap, voorrang heeft. Het bestuur verwacht dat dit geen problemen voor de club zal opleveren.

Gedegradeerd

Vlietstra volgt Jan Jouke Flokstra op als hoofdcoach. Afgelopen weekend degradeerden de Groningers uit de Hoofdklasse. Aan Vlietstra de taak om de club terug te leiden naar de nationale korfbaltop.

Speler van Nic

Kees Vlietstra was in zijn actieve spelersperiode één van de topspelers van Nic. en international van het Nederlands korfbalteam. Vlietstra is op dit moment bondscoach van Jong Oranje (< 21).

Columnist

Vlietstra is eveneens columnist bij RTV Noord. Elke zondagavond schijnt hij zijn licht over het sportweekend van de Groningse clubs - en meer.

