330 Lopster panden maken kans op extra bescherming

De gemeente Loppersum hoopt begin volgende maand een belangrijke stap te zetten in het beschermen van haar erfgoed. De raad krijgt een lijst voorgeschoteld waarop 330 panden die aangemerkt dienen te worden als karakteristiek.

Daarnaast staan ook gebieden aangegeven waar niet zomaar gebouwd of gesloopt mag worden, zoals beschermde dorpsgezichten.

Veel reacties

Loppersum is in 2016 begonnen met de inventarisatie van de karakteristieke panden en gebieden. Volgens wethouder Pier Prins duurde het wat langer omdat inwoners mee mochten werken aan de lijst: 'Na die inventarisatie gaven veel Lopsters hier een reactie op. Dat heeft geleid tot aanpassingen. Het ging met name om het veranderen van de omschrijving van gebouwen'.

Sloop niet te voorkomen

Als een huis of boerderij op de lijst met karakteristieke panden staat, betekent dat nog niet dat het veilig is voor de gevolgen van de aardbevingen in het gebied.

'Het geeft alleen meer bescherming aan panden. Er zullen zich situaties voordoen waarbij het niet mogelijk is panden te behouden. Dan is er een goede onderbouwing nodig om te slopen', aldus Prins.

Dynamische lijst

De lijst kan groter of kleiner worden. Dat betekent dat inwoners zich alsnog naar de gemeente kunnen snellen om hun huis op de lijst te krijgen, voor zover dat nog niet is geprobeerd. Ook zou in bijzondere omstandigheden een pand van de lijst gehaald kunnen worden.

Het college van Loppersum hoopt dat de gemeenteraad op 5 maart de lijst vaststelt.