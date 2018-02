Loppersum wil plan voor betere omleidingen Eemshavenweg

Het verkeer moet via andere wegen worden omgeleid als er een ongeluk is gebeurd op de Eemshavenweg (N46). Dat vindt althans het college van Loppersum.

Volgens de gemeente worden auto's en vrachtwagens te vaak omgeleid via smalle landwegen, waardoor bermen kapot gaan en gevaarlijke situaties ontstaan.

Verkeersinfarct

Burgemeester Albert Rodenboog kijkt dan met name naar Huizinge. In veel gevallen moet het verkeer door dit dorp als de Eemshavenweg is afgesloten door een ongeluk of wegwerkzaamheden.

'Dan krijg je al snel een verkeersinfarct, waardoor ook hulpdiensten er niet meer langskunnen. Dat moet anders.'

Snel uit de kast

In een brief naar de provincie roept de gemeente op om een plan te maken waarin duidelijk staat wat de omleidingsroute is als een deel van de N46 is afgesloten.

'Die kun je dan gelijk uit de kast pakken als het nodig is, waardoor je het ook nog eens snel hebt geregeld', zegt Rodenboog.

Niet samen op

De gemeente trekt hierin vooralsnog niet samen op met de gemeenten Bedum en Eemsmond - waar de weg ook doorheen loopt - omdat de problemen zich volgens het college met name in Loppersum voordoen.

