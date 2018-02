Het kán: dinsdag marathon in Noordlaren

De eerste marathon op natuurijs wordt mogelijk komende dinsdag geschaatst. Dat verwachten de ijsmeesters van de natuurijsverenigingen die jaarlijks strijden om de eerste marathon.

'Zelfs de vierdaagse waarop op bij alle vier de verenigingen een marathon geschaatst wordt zit er misschien wel in', zegt Jan Geert Veldman van de ijsclub in Noordlaren tegen het ANP. Naast Noordlaren maken Arnhem, Haaksbergen en Veenoord kans.



Min 10

De meteorologen verwachten dat het vanaf vrijdag min 5 tot min 8 graden wordt. Na het weekend wordt lokaal zelfs min 10 verwacht. De kou komt mee met de oostenwind uit Siberië. Weeronline rept van een kans op een marathon.



Marathonrijders in Zweden

'Ik hoop dat ze gelijk krijgen' zegt Willem Hut, marathoncoördinator bij de KNSB 'Klein detail is wel dat alle marathonrijders nog in Zweden zijn. Maandag is iedereen weer terug'



Dinsdag kansrijke dag

De ijsclubs zien dinsdag als kansrijke dag. 'Maar dan moet het weerbericht zich wel aan zijn woord houden', zegt Jan Baarslag van ijsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

