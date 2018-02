OM: 'Ronselaars in DigiD-fraude moeten 2,5 jaar de cel in'

De 53-jarige M.K. uit Groningen en zijn 27-jarige zoon K.K. moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 2,5 jaar de cel in. Volgens het OM lieten zij Roemenen naar Nederland komen om ze in te zetten bij de Groningse DigiD-fraudezaak.

De Roemenen werden in 2013 naar Nederland gehaald om zogenaamd in de kringloopwinkel van de 53-jarige eigenaar te werken. Zij moesten bij aankomst een bankrekening aanvragen. Als ze de bankpassen en de pincodes hadden gekregen, moesten ze die aan vader en zoon K. afgeven. Het geld dat met de DigiD-fraude was verkregen, werd op deze rekeningen gestort.

Honderden studenten

Van honderden studenten in de stad waren de DigiD-codes gestolen en daarmee buiten hen om huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. Een oud-ambtenaar van de Belastingdienst speelde een belangrijke rol door de bijbehorende persoonsgegevens in het systeem op te zoeken. Die hoorde vorige week ook 2,5 jaar cel tegen zich eisen.

Echtgenote

De 57-jarige echtgenote van de oud-ambtenaar hield van de fraude een administratie bij. Tegen de vrouw eiste het OM vorige week een celstraf van anderhalf jaar. Hun 31-jarige zoon was volgens het OM de bedenker van dit alles. Ook hij hoorde 2,5 jaar tegen zich eisen.

Identiteitsfraude

De zaak kwam aan de rol nadat in juni 2013 twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude. Uiteindelijk werden negen mensen opgepakt, waaronder de personen die de enveloppen met codes uit de brievenbussen van de studenten hengelden. Drie zaken zijn uitgesteld, omdat nog getuigen moeten worden gehoord. De rechtbank doet in de overige zaken 3 april uitspraak.

