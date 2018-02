Nu al streep door deel Noorderrondritten: boot vaart ijs Boterdiep kapot

Mocht het inderdaad de komende week zo hard gaan vriezen dat de Noorderrondritten zouden kunnen worden verreden, dan kan daar nu al een streep door. Een bootje van baggerbedrijf JP Schilder uit Ursem, in Noord-Holland, heeft het ijs van het Boterdiep tussen Kantens en Uithuizen kapotgevaren.

Bij RTV Noord komen meerdere meldingen binnen van boze omwonenden. Sommigen zagen het voor hun ogen gebeuren. 'De ijsvloer was al zo'n vier centimeter dik en lag er als een spiegeltje bij', is een van de reacties. 'Het is nu niet meer om aan te zien, allemaal schotsen,' zegt een ander. De vrees bestaat dat in elk geval dit deel van de Noorderrondritten niet geschaatst kan worden. En dat terwijl meteorologen deze en volgende week matige tot strenge vorst voorspellen.

Een woordvoerster van het bedrijf erkent dat een bootje van JP Schilder het ijs kapot heeft gevaren; 'We zijn daar aan het baggeren en we moesten daar werkzaamheden controleren. Wel zonde van het ijs, maar we moeten toch ons werk kunnen doen. Nu het hard gaat vriezen, gaan we natuurlijk zo min mogelijk door het ijs heen.'

Volgens een van de omwonenden die erover aan de bel had getrokken, heeft de bemanning van het bootje inmiddels zijn excuses aangeboden.

