Provincie en RUG werken samen om landbouw te verduurzamen

De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen willen samen proberen de landbouwsector verder te verduurzamen. De provincie steekt twee ton in een project om dat te doen.

Het doel is om de zogenoemde 'natuurinclusieve landbouw' te stimuleren. Dat betekent dat een landbouwer de natuur niet alleen gebruikt in de bedrijfsvoering, maar dat de natuur tegelijkertijd ook wordt gespaard en verzorgd terwijl de bedrijfsvoering gewoon rendabel is.

Natuurinclusieve landbouw

Er worden momenteel maatregelen toegepast om die natuurinclusieve landbouw te stimuleren, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Met hulp van de RUG willen we alle maatregelen wetenschappelijk onderbouwen, zodat we kunnen zien wat wel en wat niet effectief is.'