Vegter, van de nieuwjaarsrolletjes, is failliet (update)

Banketfabriek Jac. Vegter in Hoogezand is failliet. Dat is de maker van de Vegter's Rolletjes en de Vegter's Knijpertjes.

Nieuwjaarsrolletje

Het was de enige fabriek die de Vegter's Rolletjes maakte in Nederland. Onder andere bij ons in de provincie vormden zowel de Rolletjes als Knijpertjes naast oliebollen nog steeds een traditionele lekkernij rondom oud en nieuw. Al dan niet met slagroomvulling.

Duitse afnemer kwijt

Curator Pieter Lettinga: 'De schuld van Vegter's is ongeveer anderhalf miljoen euro. De oorzaak is dat Vegter een contract met een grote Duitse afnemer is kwijtgeraakt. Dat scheelt een enorme hap uit de omzet.'

Er werken momenteel 24 vaste medewerkers bij Vegter's in Hoogezand en daar bovenop nog eens 15 uitzendkrachten. Voor het faillissement was er al belangstelling voor een overname van het bedrijf. 'Die belangstelling komt van vier partijen en is er nog steeds', stelt Lettinga. 'Dus ik houd goede hoop.'

De winstmarge op koekjes is heel klein Pieter Lettinga - curator

Kleine marge op koekjes

Behalve koekjes en rolletjes maakt Vegter's ook andere koekjes. 'De rolletjes en wafeltjes zijn hier en in Twente bekend, maar onder de rivieren niet. Gedurende het hele jaar maakt Vegter andere koekjes. Daarop is de winstmarge heel klein door grote internationale concurrentie. Als je dan een Duitse afnemer kwijtraakt, heb je een probleem.'

Sluiskade

De banketfabriek Jac. Vegter bestond sinds 1874 en is gevestigd aan de Sluiskade in Hoogezand. Het bedrijf werd opgericht door Gerrit Vegter. Onder zijn kleinzoon Gerrit werd in 1932 de eerste wafelmachine geplaatst, om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Pas na 1968, toen Jacobus Vegter de zaak overnam, werd er een manier en machine bedacht waarmee de wafeltjes automatisch konden worden opgerold.

Recordjaar

In 2008 bereikte Vegter een recordjaar. De fabriek produceerde toen haar 25 miljoenste doosje nieuwjaarsrolletjes. In 2012 werden de rolletjes bovendien geëxporteerd naar China.

Productie in video's te zien

Op YouTube zijn video's te zien van hoe de Knijpertjes en Rolletjes gemaakt werden in de fabriek, in 2012.

Enzo Knol

Vlogger Enzo Knol uit Assen besteedde in december vorig jaar nog aandacht aan de Groningse lekkernij.



Lees ook:

- Grote lading Vegter's rolletjes voor de voedselbank (2015)

- 3D-printer maakt einde aan geklieder nieuwjaarsrolletjes (2013)