Alcoholist steelt drank en mishandelt vriendin: vijf maanden cel

Een oud-inwoner van Appingedam is veroordeeld tot vijf maanden cel vanwege diefstallen en mishandeling van zijn vriendin.

De aan drank verslaafde man ging eind 2015 naar de slijter in Loppersum, omdat de drankvoorraad in zijn toenmalige huis in Appingedam op was. Daar aangekomen pakte de 35-jarige man twee flessen sterke drank en verliet hij de winkel zonder te betalen. Buiten hielden medewerkers hem tegen. Daarbij verzette de man zich flink.

Talloze keren veroordeeld

In dezelfde maand sloeg hij onder invloed van drank zijn vriendin meerdere keren tegen haar hoofd en lichaam in hun huis in Appingedam. De 35-jarige man is al lange tijd drugs- en drankverslaafd en is al talloze keren veroordeeld voor geweld en diverse diefstallen. Hij woont tegenwoordig in Amsterdam.

Bewusteloos sloeg

Voor de twee winkeldiefstallen – waarvan één met geweld – en de mishandeling van zijn vriendin moet de man nu vijf maanden de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes maanden cel. De straf valt lager uit, omdat de Asser rechtbank het niet bewezen vindt dat de man zijn vriendin bewusteloos sloeg met een houten kandelaar.

Thuis juist veilig gevoel

Wel namen ze in de straf mee dat de man eerder veroordeeld is voor mishandeling van zijn vriendin. 'Iedereen zou zich thuis juist veilig moeten voelen', lichtte de rechter toe.