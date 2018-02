Peil Lauwersmeer mag veertig centimeter omhoog

De provincie Groningen mag het peil in het Lauwersmeer tijdelijk met veertig centimeter verhogen voor een zogeheten rietproef. Dat heeft dinsdag de voorzieningenrechter van de Raad van State besloten.

Friese en Groningse recreatieondernemers en boeren rond het Lauwersmeer verzetten zich vorige week in een spoedprocedure in Den Haag tegen de watervergunning die het waterschap Noorderzijlvest aan de provincie Groningen verleende.

Ongefundeerde angstgevoelens

Ze vrezen voor drassigheid, verzwakking van kades en verzilting van landbouwgronden. De Raad van State vindt echter dat Noorderzijlvest de effecten van de peilverhoging tot op de bodem heeft uitgezocht en dat van nadelige effecten op de omgeving niet is gebleken. Noorderzijlvest spreekt zelf van ongefundeerde angstgevoelens bij de boeren en de recreatiebranche.

Proef in 2019 herhaald

De peilverhoging had 15 februari moeten ingaan maar werd uitgesteld vanwege de rechtszaak bij de Raad van State. De rietproef duurt tot 1 april. Met de peilverhoging moet de rietgroei rond het Lauwersmeer gestimuleerd worden voor een betere vogelstand in het Natura 2000-gebied. Het gaat om een proef die in 2019 wordt herhaald. Bij succes zal het peil elk voorjaar tijdelijk worden verhoogd.

Nog wel een bodemprocedure



Later dit jaar dient bij de Raad van State nog wel een bodemprocedure tegen de watervergunning. Daarna volgt een definitieve uitspraak.

