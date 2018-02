Winsum vindt nieuwe projectontwikkelaar voor Boogplein

Het boogplein in Winsum (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Er is een nieuwe projectontwikkelaar gevonden die de plannen voor het Boogplein moet gaan realiseren. De gemeente Winsum kiest de firma EcoVastgoed/Tandem al partner.

Het nu nog braakliggend terrein moet weer een winkelhart van het dorp worden. Daar zijn onlangs plannen en concept tekeningen voor gepresenteerd.

Wonen en werken

Er komt een nieuw gebouw waar plek is voor middelgrote ondernemers. Verder komt er een grotere parkeerplaats en gebouwen waar zowel kan dienen als woning als onderneming.

Supermarkt onhaalbaar

Eén groot complex met een grote publiekstrekker zoals een supermarkt bleek onhaalbaar. Meerdere projectontwikkelaars haakten af omdat ze geen toekomst zagen in de plannen voor een grote publiekstrekker.

Gesprek

Over de nieuwe plannen wil de gemeente met de inwoners in gesprek op 5 april, om 19.30 uur in De Hoogte. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de voortgang van de plannen gepresenteerd en kan er input gegeven worden.



Na de zomer definitief

Na de zomer moet duidelijk zijn wat de invulling van het Boogplein zal zijn en hoe het er definitief uit komt te zien. En na het groene licht van de gemeenteraad kan de nieuwe projectontwikkelaar daar mee aan de slag.

Lees ook:

- Meerdere Winsumer ondernemers gaan voor 'subsidieverhuizing'

- College moet haast maken met alternatief plan Boogplein

- Komt het Boogplein er zo uit te zien?