Mist 'Mister Noordlaren' de marathon vanwege skivakantie? (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Dat er een marathon op natuurijs komt in Noordlaren, is volgens voorzitter Jan Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug een zekerheidje. Of hij erbij is, is nog de vraag.

'Ik heb een dubbel gevoel, want ik ga volgende week eigenlijk op vakantie. Op wintersport met het gezin', zegt Veldman vanuit 'een zonovergoten Winschoten', waar hij voor zijn bedrijf op bezoek is. 'Ik sta nu nog in het zonnetje, maar als ik de weerman mag geloven, wordt het stervenskoud.' Schaatsen op het Zuidlaardermeer Veldman verwacht dat de ijsbaan in Noordlaren tot en met het weekend weinig soeps zal zijn vanwege de combinatie van zon, dagtemperaturen boven nul en een 'weerkaatsende' asfaltlaag als ondergrond. 'Ik zie schaatsen op bijvoorbeeld het Zuidlaardermeer eerder gebeuren.' Zondag moet er voor het eerst 'uitgereden worden'. 'Ik verwacht dat de complete vierdaagse wordt verreden. Arnhem, Haaksbergen. Nieuw Amsterdam-Veenoord en wij. De volgorde met als start Noordlaren zou mooi zijn.' Vakantie of niet? Nu de vorst aanstaande is en er tegelijkertijd een wintersportvakantie staat gepland, rest er nog één vraag: zeg je je vakantie af voor de marathon? 'Nou, ik denk het niet', lacht Veldman. 'We hebben een heel dorp vol vrijwilligesr. Ik laat het draaiboek wel achter. Ik heb alle vertrouwen in de mensen die in het bestuur zitten. Daar ben ik niet bang voor. En anders vlieg ik wel naar huis..haha.' Déjà vu Overigens is Veldman niet het eerste bestuurslid dat de eigen marathon dreigt te missen. Vorig jaar zat secretaris Reinier Schwietert in het buitenland toen Noordlaren als eerste werd verreden. Lees ook: - Het kán: dinsdag marathon in Noordlaren

