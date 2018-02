Wethouder springt in de bres voor personeel Taxi De Grooth

De verhuizing van taxibedrijf De Grooth van Winschoten naar Veendam zorgt voor onzekerheid bij het personeel. Dat zegt wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt.

In Veendam komt een nieuwe vestiging van Connexxion, waar De Grooth onderdeel van is. Veendam ligt centraal in het werkgebied van het taxibedrijf.

Reiskosten

In totaal werken zo'n 230 mensen bij de vestigingen in Winschoten en Stadskanaal. Een groot deel daarvan woont op fietsafstand van het werk. Maar omdat Connexxion beide vestigingen sluit, is het personeel genoodzaakt om naar het nieuwe kantoor in Veendam te komen. En dat zorgt volgens wethouder Broekhuizen voor onrust.

'Deze situatie levert onzekerheid op bij de werknemers. Die vragen zich af hoe zij straks op de vestiging in Veendam moeten komen', zegt Broekhuizen. 'Zij hebben een relatief laag inkomen en Connexxion dwingt ze nu om extra reiskosten te maken. Daarnaast hebben sommigen niet eens een auto om in Veendam te kunnen komen.'

Stevig gesprek



De wethouder heeft naar eigen zeggen een 'stevig gesprek' met Connexxion gevoerd. Daarin is gesproken over eventuele oplossingen. Een reiskostenvergoeding lijkt voor de hand te liggen, maar daar denkt Connexxion anders over. Broekhuizen: 'Ik heb geen idee waarom Connexxion die niet geeft.'

Dependance?

Daarom wordt gezocht naar andere oplossingen. Broekhuizen doet vast een voorzetje: 'Ik hoop stiekem dat ze snappen dat het verstandig is om ergens een kleine dependance te organiseren. Want ja, die taxiritten zijn hier en die mensen zijn hier ook. Dus dat lijkt mij logisch. Als er maar een oplossing komt.'