Baggerbedrijf dat ijs in Boterdiep kapot voer: Sorry!

Baggerbedrijf J.P. Schilder gaat diep door het stof nadat een bootje van de firma tijdens werkzaamheden het ijs van het Boterdiep tussen Kantens en Uithuizen kapot heeft gevaren.

Over een afstand van zes kilometer werd het spiegelgladde ijs van enkele centimeters dik stukgevaren. 'Dat had nooit mogen gebeuren', zegt Carola Schilder van het gelijknamige baggerbedrijf uit het Noordhollandse Ursem. Waarom het bootje door het ijs is gevaren wordt niet echt duidelijk.

Helaas niet meer terugdraaien

Wel hoopt Schilder dat het ijs weer gaat aangroeien zodat er mogelijk toch kan worden geschaatst. 'Het was een ondoordachte actie. Het is gebeurd en ik kan het helaas niet meer terugdraaien. Het enige wat we kunnen zeggen is sorry en excuses aan alle omwonenden'.

Lees ook:

Nu al streep door deel Noorderrondritten: boot vaart ijs Boterdiep kapot