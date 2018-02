Bewoners Vondelflat na maaltijdrel: 'Het eten is lekker!'

De bewoners van de Vondelflat hebben gekozen voor twee cateringbedrijven die maaltijden leveren. Daarmee is de maaltijdrel definitief achter de rug.

Cateringbedrijven Koks Herberg en De Jacobijn bezorgen maaltijden voor zo'n tachtig bewoners. Een kleinere groep van zo'n twintig bewoners kiest er dagelijks voor om die maaltijden samen in het restaurant in de flat op te eten.

Bemoeienis uit Den Haag

Na de sluiting van de eigen keuken van de Vondelflat leverde ZINN de maaltijden. Enkele bewoners vonden dat eten zo vies dat ze een andere cateraar inschakelden. De directie wilde dat niet hebben, omdat de Vondelflat een serviceflat is. Het afnemen van eten zou daar nou eenmaal bij horen.

Pas na bemoeienis vanuit zowel Den Haag als de gemeente Groningen kwamen ze er samen uit: keuzevrijheid zou voortaan worden gegarandeerd.

Tevreden

Vrijwilligers serveren tegenwoordig, voor wie dat wil, het geleverde eten uit in het restaurant. De twintig bewoners die daar gebruik van maken zijn tevreden. Agnes Timmer:

'Je kunt kiezen uit drie menu's. Wat wil je nog meer!' Anny Nijholt: 'We hebben gevochten voor De Jacobijn, dat mocht eerst niet. Het is een hele toestand geweest. Geleidelijk komt alles een beetje op orde.'

Mensen trekken zich terug

Het restaurant mag van de aanwezigen wel wat voller. Het merendeel van de bewoners eet het cateringeten in hun eigen appartement op. Anderen koken zelf of halen een kant-en-klaarmaaltijd in de supermarkt. Anny Nijholt: 'Het is jammer dat er niet wat meer komen. Maar ze moeten even de stap doen. Omdat er zoveel narigheid is geweest, dan trekken mensen zich terug.'

Eigen bar

De bewonersvereniging zou het liefst zien dat er weer in de eigen keuken van de Vondelflat wordt gekookt. Voorzitter Jan Nollen droomt van een bar waar bewoners de hele dag door terecht kunnen voor koffie en thee. Maar voorlopig is dit ook goed, zegt bewoner Truus Mulder: 'Wij eten graag in het restaurant; dat vinden we gezellig.'

