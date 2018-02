De nabestaanden van de omgekomen militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving zeggen dat het mortierongeluk in Mali, dat de twee het leven kostte, het gevolg is van bezuinigingen bij Defensie. Dat en meer in Noord Vandaag.

'Ze mogen best weten wat ze gedaan hebben'

'De verantwoordelijken moeten veroordeeld worden. Ze mogen best weten wat ze gedaan hebben', zegt de moeder van Henry Hoving. 'Als ik in hun schoenen stond, zou ik geen oog dicht doen. Maar zij hebben daar waarschijnlijk geen last van.'

'De koude lucht gaat eerst over Groningen en dan pas over Friesland'

De ijskoorts zwelt aan, Ronald Niemeijer peilt de stemming bij weerman Piet Paulusma. 'Ik woon aan de Elfstedentochtroute, maar zo ver zijn we nog niet. We moeten niet denken dat we binnen een week de hele wereld uit kunnen schaatsen.' Een blik op de weermodellen stemt Ronald vrolijk: 'De koude lucht gaat eerst over Groningen en dan pas over Friesland.'

'Dat is zwaar K, laat ik het zo zeggen'

Als er volgende week een marathon op natuurijs komt in Noordlaren, is Jan Geert Veldman van de organiserende ijsvereniging er niet bij. Hij gaat op vakantie. 'Dat is zwaar K, laat ik het zo zeggen.'

Zo maak je een goed verkiezingsvlog

Verkiezingsvlogs: hoe moet het wel en hoe juist niet? Tafelheer Bram Douwes laat voorbeelden zien én heeft tips.

Wat is het vaste recept van Marcel Nieuwenweg?

RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg zit in de lappenmand. Ronald Niemeijer steekt hem een hart onder de riem, met zijn vaste bestelling van de visboer. Wat het is?

'En nou hopen dat ze heel groot wordt'

Beschuit met muisjes aan de Winsumerweg in de Stad, want daar is een veulentje geboren van Het Groninger Paard.

