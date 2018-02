Omwonenden krijgen geen contact met gemeente over nieuwbouwplannen

Enkele omwonenden van het Raadhuisplein in Haren proberen al geruime tijd tevergeefs in contact te komen met de gemeente over de nieuwbouwplannen op het Raadhuisplein.

De plannen zijn al gepresenteerd door wethouder Mathilde Stiekema (CDA), maar omwonenden zijn allerminst blij met de kersverse bouwplannen.



In het verleden stond het voormalige gemeentehuis op het Raadhuisplein, dat pand is in 2010 tegen de vlakte gegaan. Nu is het plein een parkeerterrein. De gemeente laat er een supermarkt en 32 appartementen bouwen.

Eerder gemaakte afspraken

Volgens de bewoners voldoet het plan niet aan eerder gemaakte afspraken.

'Het pand wordt te hoog en staat te dicht op onze percelen', laat Joshua Peper namens de omwonenden weten.

'Maar ons grootste punt is dat we graag in gesprek willen met de gemeente, maar ze willen niet met ons praten. De plannen zijn al gepresenteerd. Vlak voor de presentatie hebben wij ook pas voor het eerst de schetsen gezien.'

Onzekerheid

De omwonenden, die aan de Molenweg wonen, leven al sinds december in onzekerheid. Ze dachten destijds, tijdens een raadsvergadering, meer duidelijkheid te krijgen over de plannen.

Tijdens die bewuste raadsvergadering was verantwoordelijk wethouder Stiekema afwezig. Daardoor gingen de omwonenden met net zoveel onbeantwoorde vragen naar huis als waarmee ze kwamen.

Reactie gemeente Haren

De gemeente laat weten dat de omwonenden altijd zijn geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouwplannen.

Volgens het Harener gemeentebestuur kunnen de plannen ook niet meer worden tegengehouden.

'De ontwikkeling is een lopend proces die reeds door de raad is geaccordeerd', laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.



