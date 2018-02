Hoofd jeugdopleiding FC Groningen over vertrek: 'Als je het hebt over in shock zijn..'

De mededeling dat zijn contract bij FC Groningen niet wordt verlengd, viel hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker rauw op zijn dak. 'Ik hoorde het maandagochtend en dat kwam zeker als een verrassing.'

Dekker kwam in 2016 over van de jeugdopleiding van AZ. De intentie was er van beide kanten om tot in lengte van jaren voor de club te werken.

'Jans is geen Jeltema'

'Dat was ook de bedoeling toen ik werd aangesteld door Peter Jeltema (toenmalig technisch manager, red.). Maar ja, er veranderen dingen. Jeltema is geen Jans (opvolger van Jeltema, red.), en Jans is geen Jeltema.'

'In shock'

'Toch wilde ik langer door. Ik was daarom wel een beetje van mijn à propos. Als je het hebt over in shock zijn, dan was dat het misschien wel, ja. Ik zag mijn toekomst bij FC Groningen. Nu weet ik het even niet.'

Ander type persoon?

Dinsdag bracht FC Groningen een persbericht over het afscheid naar buiten, met als enige toelichting dat de club op zoek is naar een 'ander type persoon'.

Wat dat betekent, is voor Dekker gissen: 'Misschien dat het is dat de club een ander karakter in de omgang wil. In de omgang met de directie en management is het denk ik niet goed gegaan, daar zal ik van moeten leren.'

'Zelfde visie als Kemkers'

Dat het een verrassing was, komt volgens Dekker mede vanwege de goede samenwerking met Gerard Kemkers, de manager topsport en talentontwikkeling van de club. 'We hadden en hebben dezelfde visie. Daarom is het des te jammerder.'

Nieuwe stroming

Een paar jaar geleden koos FC Groningen voor een verandering binnen de club. Er werd ingezet op de jeugdopleiding, meer gebruik van data en wetenschap en de invoering van de topsportmentaliteit.

Kemkers, Dekker, maar bijvoorbeeld ook inspanningsfysioloog Robbert de Groot zijn in die periode als 'nieuwe denkers' naar FC Groningen gehaald en hebben een belangrijke rol in die nieuwe stroming.

Tweedeling?

Dat de club niet met Dekker door wil, wil volgens hem niet zeggen dat er meerdere stromingen binnen de club zijn: 'Ik heb er op de werkvloer in ieder geval niks van gemerkt. En als het wel zo is, dan wilde ik dat ik het op tijd had gezien. Dan was het misschien anders gelopen.'

'Kemkers houden'

Kemkers is op dit moment in gesprek met de club over zijn toekomst bij FC Groningen. Dekker heeft één duidelijk advies voor de club: 'Ik zou Kemkers zeker binnen de organisatie houden.'

'Hartverwarmend'

Dekker heeft veel reacties gekregen: 'Hartverwarmend. Van ouders, spelers, chauffeurs, leiders. Noem maar op. Dat sterkt me wel. Ik zal de club ook altijd blijven volgen.'

'Nu stap ik in de auto naar mijn gezin', vervolgt hij. 'Ik kreeg al een sms'je van mijn kinderen: Jammer dat je niet verlengt, papa. Dat doet mij ook heel goed en dat is wat nu belangrijk is.'

Lees ook:

- FC Groningen wil dezelfde koers blijven varen, liefst met Kemkers

- FC Groningen neemt afscheid van hoofd jeugdopleidingen

- Revolutie in de Euroborg: FC Groningen gooit het roer drastisch om

- FC Groningen stelt nieuw hoofd opleiding aan