Groninger Forum krijgt half miljoen voor stripmuseum

Het Groninger Forum heeft dinsdagavond een half miljoen euro gekregen van de Bank Giro Loterij voor de inrichting van het nieuwe stripmuseum.

Als het Forum aan de Grote Markt in Stad klaar is, wordt het huidige stripmuseum aan de Westerhaven opgeheven. Maar de inventaris daarvan gaat over naar het nieuwe museum in het Forum, dat dan 'Storyworld' gaat heten. Storyworld opent medio 2019 de deuren op de zevende verdieping van het Groninger Forum.

Groninger Museum

Ook het Groninger Museum deelt in de vrijgevigheid van de Bank Giro Loterij. Het krijgt behalve de jaarlijkse bijdrage van 300.000 euro, bijna hetzelfde bedrag als extraatje.

Dat laatste komt van deelnemers aan de loterij die speciaal meespelen voor het Groninger Museum.



