Nieuw plan voor behandeling doodzieke Geuko: 'Er is hoop'

Nieuwe hoop voor de door een virusziekte verlamd geraakte Geuko van Lang uit Winschoten. Na ruim 1,5 jaar is er zicht op behandelingen in Nijmegen, Leiden en mogelijk zelfs thuis.

De 5-jarige Geuko ligt nu nog aan de beademing in een Duits ziekenhuis. Wat vorig jaar begon als een simpele verkoudheid, bleek later de zeldzame ziekte AFM te zijn. Binnen 48 uur lag Geuko op de Intensive Care van het UMCG. Hij is verlamd en kan niet meer zelfstandig ademen.

Maar in het UMCG is Geuko uitbehandeld en een speciale behandeling in Amerika is te duur. En zo komt het jongetje in een Duitse kliniek terecht.

Nieuw plan

Nu is er een nieuw plan. In Nijmegen gaan ze uitgebreid bekijken of Geuko van de beademing af kan. Mogelijk kan hij daarna naar het zenuwcentrum in Leiden, waar wordt gekeken of een zenuwtransplantatie een optie is. 'Daarna slot zou Geuko, na 613 dagen, eindelijk terug naar huis kunnen, vertelt vader Gert Jan van Lang. Maar hij blijft realistisch: 'Misschien komt Geuko nooit meer van de beademing af'.

Hoop op Amerika

Lang hebben de ouders van Geuko de hoop gevestigd op de behandeling in Amerika. Maar de zorgverzekeraar vergoedt dat niet. En daarom moet de familie het geld, 250.000 euro, zelf bijeenbrengen. 'We zijn nog druk aan het sparen', lacht Van Lang. 'We hebben inmiddels ruim 130.000 bij elkaar.' Er is onder meer een doneeractie opgezet voor Geuko.

Ondertussen lijkt de mogelijkheid van de Amerikaanse therapie letterlijk dichterbij. Van Lang: 'Een fysiotherapeut in Winschoten heeft zich helemaal ingelezen in de therapie en die kan alvast starten met een aantal onderdelen. Als dat aanslaat zouden we bijvoorbeeld maar vier weken naar Amerika hoeven en dat scheelt een bak met geld.'

