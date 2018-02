Nieuw plan voor behandeling doodzieke Geuko, 'er is hoop'

Nieuwe hoop voor de door een virusziekte verlamd geraakte Geuko van Lang uit Winschoten. Na ruim 1,5 jaar lijkt het erop dat hij onder meer kan worden behandeld in Nijmegen.

De vijfjarige Geuko ligt nu nog aan de beademing in een Duits ziekenhuis. Wat vorig jaar begin als een simpele verkoudheid, blijkt later de zeldzame ziekte AFM te zijn. Binnen 48 uur ligt Geuko op de Intensive Care van het UMCG. Hij is verlamd en kan niet meer zelfstandig ademen.

Maar in het UMCG is Geuko uitbehandeld, en een speciale behandeling in Amerika is te duur. Zo komt het vijfjarige jongetje in een Duitse kliniek terecht.

Nieuw plan

Nu is er een nieuw plan om Geuko te behandelen in Nijmegen. Daar wordt hij, als alles volgens plan verloopt, ruim een week behandeld. 'Daarna kan hij eindelijk, na 613 dagen, terug naar huis komen', zegt vader Gert Jan van Lang.

Gert Jan vestigt zijn hoop op de behandeling in Nijmegen en daarna een mogelijke behandeling in het Leidse universiteitsziekenhuis, maar blijft realistisch. 'Misschien komt Geuko nooit meer van de beademing af'.

Hoop op Amerika

Lang hebben de ouders van Geuko de hoop gevestigd op de behandeling in Amerika. Maar de zorgverzekeraar vergoedt dat niet. En daarom moet de familie het geld, 250.000 euro, zelf bijeenbrengen.

Inmiddels lijkt de mogelijkheid van de Amerikaans therapie letterlijk dichterbij. 'Het idee om een team specialisten naar Nederland te halen, worden steeds reëler. Er is welwillendheid vanuit Baltimore, en een leverancier uit Engeland kan hulpmiddelen leveren. Geuko hoeft dan niet zelf naar de VS. Dus alles ligt nog open', zegt Gert Jan.

Gert Jan vertelt woensdagochtend in Vroeg op Noord over de situatie van Geuko.



