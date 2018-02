Deel dit artikel:











'Als de vrieskou doorzet, kunnen de gemalen uit voor een goede ijsvloer' Marathonschaatsen op natuurijs (Foto: Archief JK Beeld)

De vrieskou is in aantocht. Dit leidt niet alleen bij schaatsliefhebbers tot kriebels. Ook de waterschappen staan in de startblokken, want een mooie ijsvloer komt er niet zomaar.

Mocht de vrieskou voortzetten dan komt het waterschap in actie. 'Dan hebben we nauw contact met de ijsvereningen en andere waterschappen om te kijken hoe we zoveel mogelijk kunnen helpen om een mooie ijsvloer te krijgen', zegt Annika Dijkhuis van Waterschap Noorderzijlvest. Water afvoeren Ondertussen is het waterschap al wel begonnen met de voorbereidingen, door een overschot aan water af te voeren. Gemalen uit 'Als het dan echt blijft vriezen kunnen we dan de gemalen gewoon uitzetten', legt Dijkhuis uit. 'Want dat helpt echt voor een goede ijsvloer.' Ook Waterschap Hunze en Aa's laat weten dat de gemalen het water de komende dagen gelijkmatiger gaan verpompen, zodat het ijs kan groeien. Lees ook:

