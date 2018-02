Deel dit artikel:











Tafelbrug Zuidhorn heeft opnieuw last van storing (update) (Foto: Twitter/Rijkswaterstaat)

De Tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn is woensdagmorgen getroffen door een storing. Dat betekent dat het verkeer er niet over kan. De oorzaak van het euvel is nog onduidelijk.

De slagbomen zijn naar beneden en het brugdek staat een stukje omhoog. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een monteursbedrijf ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Een woordvoerder meldt dat beperkt scheepvaartverkeer wel mogelijk is. Nieuwe brug Het is niet de eerste keer dat de brug dit jaar met een storing kampt. Begin januari gebeurde dit ook al eens. De nieuwe brug werd vorig jaar zomer in gebruik genomen. In oktober voer een schip tegen de brug. Dat zorgde voor een urenlange stremming van de scheepvaart. Lees ook: - Tafelbrug Zuidhorn weer open voor verkeer

