Bewoners Ten Boer klaar met roeken: 'Ik kan de was amper buiten hangen'

Het is zonnig en droog en toch lopen bewoners van de Gaykingastraat in Ten Boer met een paraplu. Reden: zorgen dat ze geen roekenpoep op hun hoofd krijgen.

De straat wordt geplaagd door een kolonie van ongeveer honderd roeken.

Lawaai en witte vlekken

'Ieder jaar is het hetzelfde riedeltje', vertelt bewoner Pieter Oosterhuis. 'Rond deze tijd beginnen de roeken te nestelen. Ze krijgen gevechten in de bomen om die nesten en dat levert ook heel veel lawaai op.'

Zijn vriendin Laura Reitsma is de dieren ook zat: 'Als je hier over straat loopt, zie je alleen maar witte vlekken. Ik kan mijn was nauwelijks buiten hangen vanwege de vogelpoep en straks in de zomer is het ook oppassen geblazen met buiten zitten.'

Roekenbeheersplan

De straatbewoners hebben vorig jaar tevergeefs bij de gemeente aan de bel getrokken. 'Maar dit jaar gaan we ervoor', zegt Oosterhuis. Hij heeft woensdagavond spreekrecht gekregen in de gemeenteraadsvergadering.

Het liefst willen we de nesten verplaatsen, maar dat zal wel niet kunnen Pieter Oosterhuis- bewoner

'We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Loppersum heeft bijvoorbeeld ook een roekenbeheersplan. Het liefst willen we de nesten nu nog verplaatsen, maar het gaat om beschermde vogels, dus dat zal wel niet kunnen. Maar deze zomer moeten we toch actie kunnen ondernemen.' Hij denkt dan bijvoorbeeld aan het plaatsen van laserlichten of het maken van lawaai.

'Kom maar bij ons slapen'

Als de gemeente niet wil meewerken aan een oplossing, heeft Oosterhuis nog wel een voorstel. 'Laat de raadsleden maar een paar nachten in onze straat komen slapen. Dan begrijpen ze ons probleem wel.'

