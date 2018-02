Winsum wordt bestuurscentrum van Het Hogeland

Het gemeentehuis van Winsum wordt het bestuurscentrum van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en de griffie worden daar gehuisvest.

De gemeenteraad van Het Hogeland gaat in de toekomst vergaderen in Uithuizen. Burgemeester Van Beek van Eemsmond: 'Dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij een grote multifunctionele raadszaal hebben. Daar is plaats genoeg voor de 29 raadsleden die we straks hebben.' De raad van Eemsmond telt nu zeventien leden.

Vier gemeentehuizen

Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne gaan in 2019 samen in Het Hogeland. Eerder werd al bekend dat de vier bestaande gemeentehuizen behouden blijven. De publieksbalies waar inwoners onder meer paspoorten en rijbewijzen kunnen aanvragen, blijven open. De ambtelijke organisatie wordt verspreid over de vier gemeentehuizen.

Lees ook:

- Uit deze logo's mogen de inwoners van Het Hogeland kiezen

- Voortbestaan gemeentehuizen Het Hogeland nog niet in gevaar