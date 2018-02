Spruitjesboer Doff over sloop: 'Dit raakt me emotioneel heel diep'

Er zit al een groot gat in het dak en het riet ligt op de grond. De schuur van spruitjesboer Henk Doff in Uithuizen wordt gesloopt vanwege bevingsschade.

'Als ik hier echt over na ga denken, loop ik helemaal vol', vertelt Doff. 'We hebben een hele hoop ellende en stress achter de rug. Dit raakt me emotioneel heel diep.'

Huizinge 2012

Doff heeft de schuur met aangelegen woonhuis in 2008 gekocht. Maar het pand is al veel ouder. 'De schuur is in 1942 afgebrand en opnieuw opgebouwd. Uit cement en met spouwmuren, want dat was toen heel modern', vertelt Doff. Door de beving bij Huizinge in 2012 heeft de schuur enorme schade opgelopen.

Woonhuis

De schuur wordt nu gesloopt, maar het woonhuis blijft staan. Doff: 'Dat wordt nog spannend, want het huis heeft altijd vastgezeten aan de schuur.' In de muur die straks de buitenmuur van het huis wordt, zit volgens Doff ook een scheur. Maar de NAM heeft die niet erkend als bevingsschade. 'Als het huis straks losstaat en we krijgen weer een beving, wat gebeurt er dan met die buitenmuur?', vraagt Doff zich af. 'Je woont toch niet meer zo relaxt in je eigen huis als vroeger.'

Vergoeding?

Op de plaats van de gesloopte schuur komt een nieuwe schuur. Doff moet een deel van die bouw zelf betalen: 'De NAM wilde niet verder gaan dan anderhalve ton. De verzekering betaalt hetzelfde bedrag en ik moet zelf ook anderhalve ton ophoesten.'

Lees ook:

- Verscheurd Groningen: swipen door het bevingsgebied

- Kijk terug: documentaire 'De Stille Beving' op RTV Noord