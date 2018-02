Voor fraude veroordeelde oud-directeuren Rendo in hoger beroep

De twee oud-directeuren van Rendo leggen zich niet neer bij hun veroordeling voor fraude. De rechtbank in Assen legde de mannen twee en een half en vier jaar cel op. Beiden gaan in hoger beroep, lieten hun advocaten weten.

Richard W. (58) uit Groningen kreeg de hoogste straf opgelegd. Zijn aandeel was wat groter, vond de rechtbank in Assen. De man is bovendien in 2016 al eens veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen. Ook in die zaak ging de man in hoger beroep.

Eis was drie en vijf jaar cel

De 51-jarige Stephan V. uit Meppel was niet eerder met justitie in aanraking geweest. Hij liet zich leiden door W, meenden de rechters. Tegen beiden eiste het Openbaar Ministerie eerder drie en vijf jaar cel.

Beide mannen tilden in de periode 2007 tot en met 2012 hun oud-werkgever voor 38 miljoen. Dit gebeurde tijdens de bouw van wat een revolutionaire energiecentrale in Steenwijk had moeten worden. De bouw kon niet in beheer van Rendo, vanwege de Splitsingswet. Een onafhankelijke bv werd opgericht.

Schijnconstructie

Die bv was op papier onafhankelijk, maar in de praktijk niet. W. en V. hadden heimelijk zestig procent van de aandelen in handen. Familieleden en een tennisleraar werden opgevoerd als aandeelhouders. Rendo kreeg de waarheid niet onder ogen, doordat jaarstukken en documenten waren vervalst.

Door deze schijnconstructie werd Rendo ertoe bewogen dertig miljoen te investeren in dit project. Een deel van dit geld sluisden de oud-directeuren weg via hun eigen ondernemingen. Witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte vonden de rechters in Assen bewezen.

De bedrijven van W. en V. kregen boetes van 350.000 en 500.000 euro opgelegd. Ook hiertegen is hoger beroep aangetekend.

