College kiest: auto's over Oosterhamrikkade, bus door de Oosterparkwijk

Over vijf jaar mogen automobilisten over de huidige busbaan tussen de oostelijke ringweg en de oostelijke binnenstad rijden. De bus zelf gaat door de Oosterparkwijk rijden.

Op die manier willen burgemeester en wethouders de bereikbaarheid van dat deel van de stad verbeteren. Het verkeer loopt nu geregeld vast en dat wordt volgens hen alleen maar erger door de groei van de stad en het verkeer.

Bus wijkt uit

Het college heeft drie varianten voor het Oosterhamriktracé bekeken. Gekozen is voor de variant waarin de auto's straks over de huidige de busbaan over de noordzijde van de Oosterhamrikkade (foto bovenaan dit artikel) rijden. De bus zelf wijkt uit en rijdt door de Oosterparkwijk.

De gemeente gaat nu nadenken over de inrichting van de kop van de Vinkenstraat en het Wielewaalplein. Ook komt er een nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat, over het Van Starkenborghkanaal.

Andere varianten

Voor het college waren er twee andere opties voor routes. Een daarvan was dat de auto's samen met de bus over de busbaan zouden rijden, waarbij auto's 50 kilometer per uur zouden moeten rijden. Een andere optie hield in dat bussen over de busbaan blijven rijden, met daarnaast een rijbaan voor automobilisten richting binnenstad. Autoverkeer richting ringweg zou dan door de Oosterparkwijk rijden via de E. Thomassen à Theussinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat.

'Meer ruimte voor groen'

'Deze variant doet het meest recht aan de ambities van de gemeente: meer ruimte voor groen, meer bomen, beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en de aanleg van nieuwe wandelpaden', stelt de gemeente.

Om geluidsoverlast van de auto's op de Oosterhamrikkade te voorkomen, komen er lage geluidsschermen en wordt stil asfalt gebruikt. Naast de autoverbinding komt een eenrichtingsstraat van 30 kilometer per uur voor bewoners en bezoekers. Op het Wielewaalplein komen nieuwe bushaltes.

Onrust en alternatief

Over het Oosterhamriktracé is veel te doen geweest. Omwonenden voelden zich in 2016 overvallen door de plannen. Ze vrezen overlast van de duizenden extra auto's. Ze kregen steun van de politieke partijen SP en ChristenUnie die met een eigen alternatief kwamen. Zij knipten de route op een aantal plekken door, waardoor automobilisten wel overal kunnen komen maar niet kunnen doorrijden. Daarvoor zouden ze dan zijn aangewezen op de ringweg.

Oordeel

Omwonenden kunnen de komende weken een oordeel vellen over de keuze van het college. Daarna neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

