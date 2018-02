Tegenwind: 'Er komt geen enkele windturbine'

Jan Nieboer, voorman van de protestbeweging Tegenwind, is verbolgen over de uitspraak van de Raad van State. Maar Nieboer blijft ook strijdbaar en hij wil doorgaan tot het bittere einde.

'Deze uitspraak is een voetnoot in een acht jaar durende ellende, die nu een heviger fase in zal gaan', stelt hij. 'De uitspraak van de Raad van State is slechts een radar in het ondergronds groeiende verzet tegen de windmolens.

Oorlogverwijzingen

'De vervelende verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog zijn daar ook onderdeel van. De mensen die aan de basis van die verwijzingen staan, veranderen in ongeleide projectielen. Dit is heel erg, maar we hebben er voor gewaarschuwd.'

Voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State had Nieboer nog hoop. 'We hadden een document met 350 pagina's opgesteld waarom de windmolens hier niet moeten komen. Maar de Raad van State had hier geen oog voor.'

Protesten

Nieboer voorspelt een toename van de 'massieve protesten'. 'Er komt geen enkele windturbine. Bij iedere windturbine die gebouwd wordt, waar een bouwvergunning voor wordt aangevraagd, gaan we tegen in verweer.'

