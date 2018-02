Zorgen bij supporters FC Groningen over keuzes en communicatie (update)

De supporters van FC Groningen vinden dat de club niet goed communiceert met de achterban en er zijn zorgen over de keuzes die de club maakt. Dat zegt John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging.

De club maakte dinsdag bekend niet verder te willen met hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker. Maar waarom de club die keuze maakt, willen zowel algemeen directeur Hans Nijland als technisch manager Ron Jans niet zeggen.

'Laten we de koers los?'

Dat zorgt voor vragen bij de supporters. 'Ik zou daar wel graag duidelijkheid over willen hebben. Laten we de koers los die twee jaar geleden is ingezet? Of zijn er andere redenen? Dat is nu wel gissen', zegt De Jonge.

'Want als je na twee jaar een gekozen koers weer los laat, dan zijn daar zeker zorgen over, en andere supporters hebben die ook', vervolgt hij.

'Jammer als Kemkers vertrekt'

De club is ook met Gerard Kemkers in gesprek over eventuele verlenging van zijn contract. Kemkers is samen met Dekker de belangrijkste 'nieuwe denker' binnen de club. De supporters hopen dat hij blijft.

Maar dat Jans de verantwoordelijkheid voor de jeugdopleiding van Kemkers overneemt, plus het feit dat Kemkers Jans als directe leidinggevende krijgt, zou van invloed kunnen zijn op zijn beslissing, verwacht De Jonge. 'Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik kan me voorstellen dat ook hij zijn vragen heeft. En ik zou het jammer vinden als hij bij de club vertrekt, om welke reden dan ook.'

'Club kan transparanter zijn'

Behalve zorgen over de koers zijn er ook zorgen over de manier van communiceren van de club, geeft hij aan. Het uit de selectie zetten van Lars Veldwijk werd in een persbericht van een paar regels medegedeeld. Ook het contracteren van Danny Buijs als nieuwe trainer werd alleen in een persbericht medegedeeld.

De club wilde daar, net als bij het niet verlengen met Dekker, geen toelichting op geven. En dat terwijl de club zegt altijd transparant te willen communiceren. Dat baart de supporters zorgen.

De Jonge gaat daarom actie ondernemen: 'Ik kan me in sommige gevallen wel voorstellen dat er om privacyredenen niks wordt gezegd. Maar de club kan in andere gevallen wel transparanter zijn. Wij gaan dat als supportersvereniging ook aangeven dat dit heel erg onder de supporters leeft met de vraag of de club hier iets aan wil doen.'

Reactie club

Algemeen directeur Hans Nijland, terug uit München na een bezoekje aan Arjen Robben, heeft inmiddels contact gehad met De Jonge. 'Ik ga deze discussie niet via RTV Noord voeren. Daarom heb ik hem uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.'

'Laat ik voor de rest heel duidelijk zijn: wij nemen de signalen van de supporters altijd honderd procent serieus.'

