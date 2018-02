Windpark Oostermoer hoopt dat tegenstanders verzet staken

'Ik begrijp wel dat het voor de tegenstanders wat minder leuk is. Maar ik hoop dat ze nu zo verstandig willen zijn dit te accepteren en met ons in gesprek te gaan.' Dat zegt voorzitter Bert Kruit van Windpark Oostermoer, naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State dat het windpark in de Veenkoloniën er mag komen.

Kruit wijst erop dat een deel van de verwachte opbrengst van de windmolens gestort wordt in een gebiedsfonds. 'En dat is nog een behoorlijk bedrag. Op die manier proberen wij toch weer in gesprek te komen. Als de inwoners van het gebied aandelen willen kopen: wij staan voor alles open.'

'We kunnen heel tevreden zijn'

De uitspraak van de Raad van State is door Kruit met instemming begroet. 'Het is altijd spannend, je hebt te maken met heel grote belangen die op het spel staan. Maar zoals het er nu uitziet, kunnen we heel tevreden zijn.'

Tussen de 175 en 210 meter hoog

'We hebben er veel energie in gestoken en zijn heel content. Dit houdt in dat wij als initiatiefnemers nu de volgende stap kunnen maken en windmolens aankopen.'

De windmolens worden tussen de 175 en 210 meter hoog. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste molens volgens Kruit in november 2020 draaien.

'Klein hobbeltje'

Er loopt nog wel een zaak die volgens Kruit 'een klein hobbeltje zou kunnen zijn'. Die draait om Lofar, de grote radiotelescoop die uit duizenden radioantennes is samengesteld. Het centrale punt bevindt zich tussen Exloo en Buinen, niet ver van het windpark. Het draaien van de molens zou het werk van Lofar kunnen verstoren.

Kruit: 'Er is een convenant met ze afgesloten en we hebben er alle vertrouwen in. De voorbereidingen voor de aanleg van het windpark gaan echt beginnen.'

