Rondje Groningen: 'Kom vrijdag naar het stadion!'

Wat is de koers die FC Groningen wil varen, vraagt Thijs Faber van FC froningen-fanflank Boerenmacht zich af. En ook in Rondje Groningen vandaag: een tewaterlating.

1) Nu of nooit!

Supporters van FC Groningen roepen op tot massale steun tijdens de komende thuiswedstrijd tegen NAC. En dat kan de club beslist waarderen.

2) Wat is de koers die de club wil varen?

Meer te doen over de plaatselijke FC. Thijs Faber beticht de club van 'pseudo-visie' in een 'longread' op Boerenmacht.

3) Goedkoop vakantie vieren doe je hier

Een vakantiewoning is het goedkoopst in Groningen. Toeristen overnachten hier gemiddeld voor 88 euro per nacht. Flevoland is het duurst: daar kost een overnachting 142 euro. Raar? Ja en nee: er zijn niet zoveel vakantiehuisjes.

4) Dertien Nederlandse vlaggen

In het Gabriël Woonzorgcentrum in Hoogkerk kan je niet om de Nederlandse overwinningen op de Olympische Spelen heen. Voor elke medaile wordt een vlag opgehangen - en met dertien vlaggen, ziet het er inmiddels behoorlijk vaderlandslievend uit.

5) Groningen fietsstadsjabloon

Eindhoven is geïnspireerd door fietsstad Groningen, want... 'Groningen is een sjabloon voor steden overal in de wereld'

6) Het nieuwe thema van de KEI-week is...

... Destination KEI; your ticket to gold. Het lijkt een verwijzing naar de Olympische Spelen, maar het gaat over het beleven van een 'gouden' studententijd. Het is alweer de vijftigste editie van de studentenintroductieweek.

7) Klein stukje nagenieten

Deelnemer van de Groningen Urban Trail? Dan heb je hopelijk inmiddels de lucht van Vindicat uit je neus - en kan je een stukje nabeleven met de aftermovie.

8) Groot stuk meelopen

Nee, dan Arno. Die maakte gewoon een samenvatting van 34 minuten van dezelfde loop.

9) Hoera, beelden van een tewaterlating

Harry en Dexter, altijd bewapend met een camera in de provincie, waren bij de tewaterlating van de Arlow Viking bij Royal Bodewes in Hoogezand dinsdag. Het geweld begint vanaf minuut vijf.

