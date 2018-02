Veendammer wapenbezitter: 'Alle wapens waren onklaar gemaakt'

Een 30-jarige man uit Veendam heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen voor wapenbezit. In zijn woning werden onder meer gaspistolen en gasrevolvers gevonden.

De wapens waren allemaal onklaar gemaakt.

De man kreeg de wapens en diverse onderdelen van een kennis uit het leger. De wapens werden in juli vorig jaar in het huis van de Veendammer ontdekt na een melding dat hij onwel was geworden.

Toevallig gevonden

Ambulancepersoneel vond in zijn sok een vuurwapen en een mes en haalde de politie erbij. De politie vond naast de wapens ook munitie en diverse explosieve stoffen en grondstoffen voor explosieven.

Onklaar gemaakt

'Alles was onklaar gemaakt. Ik wist echt niet dat het dan niet mocht', verklaarde de man het wapenbezit in de rechtbank in Assen. Ook met de zes verschillende stoffen die werden aangetroffen had de Veendammer naar eigen zeggen geen slechte bedoelingen. Sommige stoffen gebruikte hij voor zijn aquarium, andere stoffen waren voor een goocheltruc en één van de stoffen bestelde hij via internet als medicatie tegen zijn slaapproblemen.

Wel opvalend. Het zijn allemaal stoffen waarmee u een bom zou kunnen maken Rechter

Bom maken

'Ik vind het wel opvallend. Het zijn allemaal stoffen waarmee u een bom zou kunnen maken', legde de rechter de Veendammer voor. 'Ik snap wel dat het raar overkomt, maar dit heb ik gewoon op internet besteld. Sommige stoffen zijn al 15 jaar oud', verklaarde de Veendammer.

Rugproblemen

De man heeft verschillende gebroken (tussen)wervels gehad en daardoor veel last van zijn rug. Hierdoor slaapt hij slecht. Daarnaast staat hij onder behandeling van een specialistisch team. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak omdat er volgens haar echt geen sprake van opzet is. 'De wapens waren voorzien van een blokkering en sommige hadden geen patroonmagazijn meer. Je kunt er echt niet meer mee schieten.'

Misschien had je er goede bedoelingen mee, maar dit kan gewoon niet Officier van Justitie

Streng op wapenbezit

Zowel de officier van justitie als de rechter hield in het vonnis rekening met de gezondheidsproblemen van de man. Maar: 'In Nederland zijn we heel streng op wapenbezit. Misschien had je er allemaal goede bedoelingen mee, maar dit kan gewoon echt niet', vond de officier.

Zij eiste 116 dagen gevangenisstraf, waarvan 100 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De andere dagen heeft de man al in voorarrest doorgebracht.

De rechter ging hierin mee. 'De wapens zijn misschien onklaar gemaakt, maar je kunt er alsnog strafbare feiten mee plegen, zoals een overval. Daarom mag je ze gewoon niet hebben.'