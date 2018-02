Norgerhaven Veenhuizen loopt leeg: 250 Noorse gevangenen weg

Een tegenvaller voor het personeel van de gevangenis in Veenhuizen. De zo'n 250 Noorse gevangenen worden vanaf dit jaar niet langer in de gevangenis ondergebracht.

De regering van Noorwegen maakte dat zojuist bekend, meldt RTV Drenthe.

Het personeel van de gevangenis wordt op dit moment bijgepraat over de situatie. Nederland en Noorwegen maakten in 2015 de afspraak om 242 Noorse gevangen drie jaar lang onder te brengen in Veenhuizen om het cellentekort in Noorwegen op te lossen. Het contract kon steeds met een jaar verlengd worden, maar daar ziet Noorwegen nu van af.

Het contract met Noorwegen loopt nog tot september.

Teleurstelling

Het beëindigen van de deal is een teleurstelling voor de medewerkers van Norgerhaven. De directeur van de gevangenis rekende vorig jaar namelijk nog op verlenging. Het personeel heeft een baangarantie, maar onduidelijk is waar zij nu aan de slag moeten. Dat zal vermoedelijk in het westen van het land zijn, waar een tekort aan gevangenispersoneel heerst.

Minister Sander Dekker liet eerder weten dat hij eerst de beslissing van Noorwegen wilde afwachten. Haagse bronnen melden aan RTV Drenthe dat het ministerie later vandaag met een reactie komt.

Noorwegen

De deal met Nederland leidde tot veel discussie in Noorwegen. De belangenvereniging voor gedetineerden en hun families vindt dat de gevangenen te ver weg zitten van hun naasten. De hoge kosten van de regeling spelen ook een rol. Het geld dat aan Nederland betaald wordt, kan beter in Noorwegen worden uitgeven, zeggen verschillende partijen.

Het cellentekort in Noorwegen is inmiddels voor een groot deel opgelost. Bovendien wordt in het zuiden van het land een nieuwe gevangenis gebouwd.

Lees ook:

- Toekomst gevangenis Veenhuizen: minister wacht op beslissing Noorwegen

- Noorse gevangenen vertrekken mogelijk dit jaar al uit Veenhuizen

- Norgerhaven is klaar voor Noorse gevangenen (2015)